اليوم السابع
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‫"الزراعة" تواصل تدقيق مساحات القمح على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية

الأحد، 19 فبراير 2023 04:55 م
‫"الزراعة" تواصل تدقيق مساحات القمح على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية تدقيق مساحات القمح
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد زراعات محصول القمح، والزراعات الشتوية بمحافظة أسيوط.
 
وشملت الزيارة تدقيق زراعات القمح على الطبيعة ومراجعة السجلات والمرور على زراعات الفول والبنجر ومتابعه منظومة صرف الأسمدة وكذلك تفقد عددا من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بدعم المزارعين.
 
يأتى تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، والمرور الدائم على الحقول والتواصل مع المزارعين، ومتابعة عمليات تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وعلى رأسها القمح، وحصرها من واقع السجلات ومقارنتها بالطبيعة .
 
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وزير الزراعة

منظومة صرف الأسمدة

الزراعات الشتوية

زراعات القمح



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