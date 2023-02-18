التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه بمنافذ "أهلا رمضان"

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 10 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2023 وجلسة فض المظاريف والبت يوم 23 فبراير الجارى، حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين وأيضا في فروع "أهلا رمضان"ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ " أهلا رمضان " على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، حيث تم افتتاح ما يقرب من 250 فرع لمعارض "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية الآن بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ،كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%

وتستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.