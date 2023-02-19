وزيرة خارجية ألمانيا فى "مرمى" سخرية الروس بسبب ورطة حسابية

وكالات

خطأ حسابي، ارتكبته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك على خلفية حديثها عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وضعها فى مرمى "سخرية قطاع كبير من المسؤولين الروس، حيث أكدت أنه ينبغي أن يتغير "360 درجة"، حتى يتخلى عن سياسته تجاه أوكرانيا.

التصريح، الذى أدلت به بيربوك خلال حلقة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن حضرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أثار سخرية قطاع كبير من المتابعين، حيث أن الدوران "360 درجة" لا يعني التغيير وإنما العودة إلى نفس النقطة مجددا.

خطأ وزيرة الخارجية الألمانية، ربما كان فرصة استلهمتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي علقت عليه ساخرة بقولها إنه ينبغى أن تتعلم "موضوع دراسى" واحد حتى تكون هناك طريقة لضمان أمن ألمانيا على المدى الطويل.

ومن جانبه، كما علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات بيربوك قائلا: "من الممتع أن يحكم أوروبا مثل هؤلاء الجهلة".

وأضاف على حسابة بـ"تويتر": "من المضحك للغاية أن يدير هؤلاء الجهلة أوروبا، قالت أنالينا بيربوك إنها ستكون سعيدة إذا غيرت موسكو موقفها بمقدار 360 درجة".

وتابع: "هذا يعني ترك موقف موسكو كما هو.. لا تتردي أيتها الخبيرة الهندسية، هذا ما سيكون وسنتمسك بموقفنا".