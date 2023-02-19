وزيرا التنمية المحلية والتعليم يفتتحان معرض منتجات المدارس بالبحيرة.. صور

افتتح منذ قليل اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، معرض منتجات المدارس الصناعية والزراعية بالبحيرة، وتضمنت فعاليات المعرض المنتجات الصناعية والخشبية والمشغولات اليدوية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان وإنتاج المزارع السمكية.

ويأتى افتتاح المعرض وفقا لتوجهيات رئيس الجمهورية، بتوفير كافة المنتجات الزراعية والصناعية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن وزيرى التعليم والتنمية قاما بأفتتاح معرض أيادى مصرية للمشغولات اليدوية وكذلك تفقد أكبر معارض أهلا رمضان بدمنهور ويضم المعرض كبرى شركات المواد الغذائيةوأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بانواعها وآخرى لبيع اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة والالبان بمشتقاتها باسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، واشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأشارت نائب المحافظ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، لافتة إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذا، وكذا معارض "أهلا رمضان" والجارى افتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضيه انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوى على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.



معرض منتجات المدارس الصناعية بالبحيرة



معرض منتجات المدارس الصناعية والزراعية بالبحيرة



معرض منتجات المدارس الصناعية والزراعية بالبحيرة



وزيرا التنمية المحلية والتعليم يفتتحان معرض منتجات المدارس الصناعية والزراعية بالبحيرة