وزيرا التنمية المحلية والتعليم يتفقدان معرض "أهلا رمضان" بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، منذ قليل معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المخفضة، المقام بمدينة دمنهور، الذى أقيم بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة.

ويأتى افتتاح المعرض وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض " أهلا رمضان " هذا العام لتبدأ من يناير الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

ويضم المعرض كبرى شركات المواد الغذائية وأجنحة للخضر والفاكهة والمعلبات بانواعها وآخرى لبيع اللحوم والاسماك والدواجن المجمدة والالبان بمشتقاتها باسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30 %.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، واشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل التجار والمزارعين المشاركين.

وأشارت نائب المحافظ إلى خطة المحافظة فى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، لافته إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى الزراعة والتى بلغت 21 منفذ، وكذا معارض " أهلا رمضان" والجارى إفتتاحها لطرح كافة أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت خلال الأسابيع الماضيه انطلاق قوافل "معاً ضد الغلاء" لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بالأسعار المخفضة والتى ضمت المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوى على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.