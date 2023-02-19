وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور التي بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه ومقامة على مساحة 835 م مسطح.

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية علي الإهتمام الغير مسبوق لرئيس الجمهورية، بذوى الهمم والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وادماجهم فى المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم فى التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن.

فيما أكد الدكتور رضا حجازي، أن الدولة المصرية تولي عناية كبيرة لذوي الهمم، وتعتبر من أهم الدول التي تم الإشادة بجهودها في العمل الاجتماعي، وخَاصًة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، مؤكدًا على إستمرار دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم الطلاب وخاصة ذوي الهمم ،والحرص على دمجهم الطلاب بالمجتمع وتوفير كافة الخدمات التعليمية والتدريبية والإجتماعية لهم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدًا في تقديم كافة الدعم والرعاية لأبنائها من ذوى الهمم في شتى المجالات وخاصًة في العملية التعليمية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع ودعم برامج ذوي الهمم الخاصة رِيَاضيًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإتاحة فرص تعليم ملائمة لهم.

مشيرة إلى أن مدرسة النور للمكفوفين تعد أول مدرسة تعنی بالأطفال ذوي الاعاقة البصرية كتتويج لتضافر جهود المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للحصول على خدمة تعليمية متميزة، كما أنه تم خلال الفترة الماضية تركيب نظام وسيستم مراقبة ومتابعة طبقا لأحدث المواصفات والتقنيات الفنية بالمدرسة لتحقيق الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب وكذلك زراعة الحديقة وتشجير المدرسة بالأشجار المثمرة.

حضر الجولة اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة، ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومحمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومديري المديريات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.