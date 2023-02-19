وزيرا التعليم والتنمية المحلية يزوران البحيرة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية

البحيرة - ناصر جودة

يزور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، محافظة البحيرة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمركز ومدينة دمنهور.

ومن المنتظر قيام الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستقبال وزيرى التعليم والتنمية المحلية بمرافقة أعضاء مجلسى النواب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ويضم برنامج الزيارة عرض توثيقي بمجمع دمنهور للمؤتمرات للمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وكذلك تفقد معرض أيادى مصر و معرض السلع الغذائية اهلاً رمضان بأرض المعارض بدمنهور.

كما يضم برنامج الزيارة إفتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفنى بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية بدمنهور، بالإضافة الى تفقد مركز الشباب والمدرسة الإعدادية والإبتدائية بالأبعادية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة الى جانب تفقد المنطقة اللوجيستية على الطريق الزراعي بدمنهور .