التعليم تحدد آليات الرقابة لمجموعات الدعم المدرسى وتؤكد: تسليم المعلم لحقوقه فورا

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسى ، حرصاً من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، حيث نبهت الوزارة الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي، والتزام مديري الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، مع ضرورة التنبيه علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم والتعليم ، آلية الرقابة علي مجموعات الدعم ( الآلية المؤقتة )، من خلال تحصيل مبالغ المجموعات، وحساب حصة المعلم من المجموعة - طبقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم وخصم الاستقطاعات الواجبة قانوناً منها، وتسليم الصافي للمعلم فور انتهاء الحصة.

وقالت الوزارة: يتم طباعة إيصالات تحصيل مساعدة، طبقا للمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية، ويتم اصدار إيصال مساعد لكل طالب ، ثم تفريغ الإيصالات المساعدة بالنموذج، واستخراج إيصال ( (استمارة 123 تربية وتعليم) لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال استمارة 123 تربية وتعليم.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن المستندات التي سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة، علي أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من كافة الأوراق حيث يتمكن التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، علي أن يراعي التأمين علي المسئول طبقاً لصندوق التأمين علي ضمانات أرباب العهد.

وأوضحت وزارة التعليم، تفاصيل نموذج مجموعات الدعم، مشيرا إلي أنه عبارة عن بيانات كل مجموعة ، اسم المدرس ، والمادة، والفصل الذي تقام فيه المجموعة ، واليوم، وقيمة المجموعة للطالب ، والطلاب المستحقين للتخفيض طبق للقرارات، لافتا إلي أنه حصة وزارة المالية 15% يتم حسابها من إجمالي المبلغ، وباقي الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالي بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية، وتسليمه صافي مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد ذلك مدمج بالنموذج .

وأكدت وزارة التعليم، يتم توقيع المسئول عن مجموعة الدعم، والمعلم ، ووكيل المدرسة ، ومدير المدرسة على صحة ما جاء بالنموذج ويتحملوا جميعاً مسئولية أية مخالفة.