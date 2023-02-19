وزيرا التعليم والتنمية المحلية يختتمان زيارتهما للبحيرة بتفقد مشروعات "حياة كريمة"

البحيرة - ناصر جودة

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الجولة التفقدية التى بدأت منذ صباح اليوم، وتم خلالها إفتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وزار الوزراء بزيارة قرية الأبعادية بمركز دمنهور، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تفقدوا خلالها المدرسة الإعدادية بالابعادية وعددًا من مشروعات حياة كريمة بالقرية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنى تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما أكدت نهال بلبع، على التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بالإضافة للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى الإشراف على كافة المشروعات الجارية بقرى المبادرة، لإنجاز تلك المشروعات من خلال برنامج زمنى محدد لها للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن قرية الأبعادية وتوابعها تشهد تنفيذ 77 مشروعا بجميع القطاعات منها أعمال"تطوير مركز شباب - مجمع خدمات- مبنى الجمعية الزراعية الجديدة - إحلال وتجديد كوبرى ومدخل الأبعادية- تأهيل ترعة الباشا- مبنى التضامن الاجتماعى- السويقة- خط الغاز- مكتبة الابعادية- نقطة إسعاف واطفاء- مركز طب الأسرة- مكتبة كتابك- صيانة مساكن الابعادية- 7محولات جهد متوسط ومدارس الأبعادية الإبتدائية والإعدادية والثانوية- أحمد عليوة- حمدى سلامة- عزبة شيبة- مدرسة حورية غزال- اكشاك المخلفات فصل القمامه من المنبع".

وخلال الجولة قام الوزراء، بتفقد عدد من ألفصول التعليمية ومتابعة الأنشطة الدراسية والفنية والرياضية واستمعوا لمواهب عدد من الطلاب، كما شاركوا بمبادرة "اتحضر للأخضر" بالمدرسة الإعدادية بالأبعادية من خلال زرع عدد من الأشجار للتأكيد على أهمية المبادرة ودورها فى تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما قاموا بتفقد مجمع الخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة بالقرية، وأشادوا بمستوى المشروعات والتى تم تنفيذها بجودة عالية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

من الجدير بالذكر أن المحافظة تُولى إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة ، حيث يتم تنفيذ 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور- كفر الدوار- أبو حمص- حوش عيسى- أبو المطامير- وادى النطرون ) بإجمإلى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.