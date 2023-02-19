اليوم السابع
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وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق المعصرة فى المنيا

الأحد، 19 فبراير 2023 01:29 م
وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق المعصرة فى المنيا مكتب الشهر العقارى- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل إنشاء فرع توثيق باسم "فرع توثيق المعصرة"، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق في المنيا، ويكون مقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بقرية المقصرة مركز ملوى محافظة المنيا.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ببحث الموظفين الجدد المنقولين من جهات عملهم للعمل بالشهر العقاري، والعاملين بالمكاتب والمأموريات، على حسن التعامل مع الجمهور وتأدية الخدمة للمواطنين بأحسن وأيسر شكل ممكن.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير العدل المستشار عمر مروان مع المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال يقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وسناء محمود الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وقيادات المصلحة من الأمناء المساعدين، على هامش قيام الأعضاء القانونيون الجدد بالشهر العقاري بحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل. 
 
ويأتي حلف اليمين للأعضاء الجدد بعد نقلهم من وظائفهم إلى الشهر العقارى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة توزيع العاملين بالجهاز الحكومي للدولة وذلك عن طريق النقل الداخلي بين جهات الدولة بعضها لبعض.
 
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نص القرار

 


الشهر العقارى

مكتب الشهر العقارى

فرع توثيق المعصرة

مكتب توثيق المعصرة

أخبار الحوادث

المنيا

وزارة العدل



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