وزارة الأوقاف تعلن تشكيل لجنة رعاية المواهب والنوابغ

كتب ـ لؤى على

قالت وزارة الأوقاف ، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمزيد من الاهتمام برعاية المواهب والنوابغ في مختلف المجالات، تم استحداث إدارة المواهب والنوابغ بالأوقاف في مجال حفظ القرآن الكريم وفنون الخطابة والابتهال الديني من أصحاب الصوت الحسن، وأطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "اكتشاف" لاكتشاف المواهب وبخاصة النشء والشباب على مستوى الجمهورية، كما تم تشكيل لجنة مشرفة على ذلك برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني.

وتضم اللجنة كلا من:

الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - عضوًا.

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - عضوًا.

الدكتور أسامة فخري الجندي - مدير عام شئون القرآن الكريم - عضوًا.

الدكتور محمد إبراهيم نصار - مدير عام الإرشاد - عضوًا.

الدكتور محمد الشحات محمد أبو ستيت - مدير عام المكتب الإعلامي - عضوًا.

الشيخ محمد إبراهيم عسكر - مسئول الدعوة الإلكترونية - عضوًا.

الدكتورة هدى حميد معوض - مدير إدارة المواهب - عضوًا ومقررًا للجنة.

وسيتم ضم عدد من الشخصيات العامة المعنية والمهمة بهذا الأمر تباعًا وفق سير المبادرة وتطورها ومراحل عملها .