واردات الإطارات الخارجية لوسائل النقل تتراجع إلى 456 مليون دولار فى 11شهرا

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الإطارات الخارجية تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من إطارات خارجية وأنابيب داخلية من لوسائل النقل نحو 456 مليون و655 ألف دولار في الفترة من "يناير- نوفمبر" الماضى، متراجعة من 570 مليون و689 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 114 مليون و34 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز تراجع قيمة الواردات أيضا في شهر نوفمبر الماضي فقط لتسجل نحو 34 مليون و59 ألف دولار، بينما كانت نحو 54 مليون و961 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 20 مليون و902 ألف دولار.

وتعتبر واردات الإطارات الخارجية ضمن قائمة أهم السلع الوسيطة، والتي تراجعت قيمتها الإجمالية في شهر نوفمبر الماضي وبلغت نحو مليار و770 مليون دولار، مقابل ملياري و797 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و26 مليون دولار.

ومن أبرز السلع الوسيطة التي تراجعت قيمتها كانت اللدائن بأشكالها الأولية وسجلت نحو 220 مليون و822 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 416 مليون و764 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 195 مليون و942 ألف دولار.