هيئة الكوارث التركية: أكثر من 6000 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

وقال المسؤول البارز بالهيئة التركية أورهان تتار - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (إيه نيوز) التركية اليوم الأحد، إنه منذ وقوع الزلزال سجلت هيئة إدارة الكوارث التركية هزات بمعدل كل 3 أو 4 دقائق، مضيفا أن نحو 40 هزة منها تجاوزت شدتها الخمس درجات.

وأشار أورهان تتار، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات؛ ما قد يسبب أضرارا للسكان المحليين المتضررين بالفعل، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.

وأوضح أن السلطات التركية لا تزال تقيم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية كالسدود والأنفاق.