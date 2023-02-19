اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هيئة الكوارث التركية: أكثر من 6000 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

الأحد، 19 فبراير 2023 01:07 م
هيئة الكوارث التركية: أكثر من 6000 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر آثار الزلزال
أ.ش.أ

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ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أعقبه ما يزيد على 6 آلاف هزة ارتدادية حتى الآن.

وقال المسؤول البارز بالهيئة التركية أورهان تتار - في تصريحات للصحفيين أوردتها قناة (إيه نيوز) التركية اليوم الأحد،  إنه منذ وقوع الزلزال سجلت هيئة إدارة الكوارث التركية هزات بمعدل كل 3 أو 4 دقائق، مضيفا أن نحو 40 هزة منها تجاوزت شدتها الخمس درجات.

وأشار أورهان تتار، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات؛ ما قد يسبب أضرارا للسكان المحليين المتضررين بالفعل، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المباني المتضررة.

وأوضح أن السلطات التركية لا تزال تقيم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية كالسدود والأنفاق.

 


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