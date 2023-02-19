"هوكي الشرقية" يفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الـ 26 في تاريخه

الشرقية- إيمان مهنى

فاز فريق هوكي الشرقية ، ببطولة الأندية الإفريقية للمرة الـ 26 في تاريخه من أصل 32 بطولة ، ليتربع على عرش اللعبة بالقارة السمراء .

وأقيمت البطولة الـ32 في دولة كينيا ، وفازت الشرقية علي فريق أكسشيكرز بطل غانا، بأربعة أهداف مقابل هدفين .

ومن جانبه أرسلت اللجنه الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخطاب شكر وتهنئه الي مجلس إدارة نادي الشرقية، لفوزه بالبطولة.

يذكر أن فريق هوكي الشرقية هو حامل اللقب التاريخي للبطولة وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.

حيث فاز الفريق الأول هوكى رجال بـ 25 بطولة إفريقية من إجمالى 32 بطولة منذ عام 1988، فضلا عن فوز الفريق الأول هوكى سيدات بأول بطولة إفريقية فى تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019.