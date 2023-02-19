هل يمكن للأدوية أن تغير رائحة جسمك؟.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكون للتعرق ورائحة الجسم تأثير كبيرعليك نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا، يمكن أن تساهم أشياء كثيرة في إحداث تغييرات في رائحة الجسم، من التمارين إلى أطعمة معينة وحتى الحالات الطبية، وحسب ما ذكره موقع buzzrx من الأسباب الأقل شهرة لرائحة الجسم الآثار الجانبية للأدوية.

هل يمكن الأدوية يمكن أن تغير رائحة جسمك؟

يمكن للأدوية بالفعل تغيير رائحة الجسم من خلال زيادة إفراز العرق تشمل الأمثلة الأمفيتامينات، والأدرينالين، والسودوإيفيدرين، وبعض مضادات الاكتئاب والمواد الأفيونية ومضادات الالتهاب، والبيلوكاربولين .

بعض الأدوية لها رائحة قوية أو تنتج مركبات يمكن أن تسبب رائحة الجسم الكريهة تشمل الأمثلة البايفوسفونيت والليثيوم.

يمكن للأدوية أيضًا أن تسبب رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل إنتاج اللعاب أو التأثير على حركة الطعام في الجهاز الهضمي. تشمل الأمثلة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، وبعض مضادات الاكتئاب، والمواد الأفيونية ، ومضادات الذهان ، وغسولات الفم المطهرة، التي تقلل الرطوبة وتسبب جفاف الفم.

إذا كانت رائحة جسمك مزعجة وكنت تشك في أنها أثر جانبي محتمل لدواء ما ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إلى جانب بعض التغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك دمج بعض مزيلات العرق في ممارسات النظافة ، قد يقوم طبيبك بتعديل الجرعات أو إيقاف العلاج أو استخدام علاج بديل للتخفيف من هذا التأثير الجانبي المزعج.

كيف توقف رائحة الجسم بشكل طبيعي؟

يمكنك اتخاذ عدة خطوات لتقليل رائحة الجسم بشكل طبيعي ، مثل:

-الحفاظ على بشرتك نظيفة عن طريق الاستحمام بالصابون المضاد للبكتيريا ، مع التركيز على مناطق مثل الإبطين والأربية.

-حلق الإبط.

-غسل الملابس بانتظام وارتداء ملابس نظيفة.

-ارتداء ملابس فضفاضة من أقمشة مثل القطن تسمح لبشرتك بالتنفس وتتبخر العرق.

-استخدام مضادات التعرق المتاحة دون وصفة طبية أو بوصفة طبية.

-تجنب الأطعمة ذات الرائحة الكريهة التي تجعل رائحة جسمك أسوأ.

-تقليل مستويات التوتر (الإجهاد يمكن أن يحفز الغدد المفرزة).

-وضع عجينة من صودا الخبز والماء ، أو وضع أكياس الشاي الأخضر المنقوعة في الماء الدافئ ، أو رش مزيج من خل التفاح أو عصير الليمون بالماء على منطقة الإبط لتقليل التعرق.