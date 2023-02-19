"منظومة أمان" توفر أغذية مخفضة الأسعار فى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا

كتب محمود عبد الراضي

تواصل منظومة "أمان" التابعة ل وزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة"، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان أعلنت وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية وإقامة المعارض المشاركة فى المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية.

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 من المبادرة أعلنت الوزارة عن زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا (36) معرض فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

فيما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.