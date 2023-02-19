مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة ، في بيان اليوم ، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" ، أنه خلال التدريبات، حلقت مقاتلات الشبح إف-35 إيه، وطائرات إف 15 كيه النفاثة من الجنوب مع مقاتلات إف 16 الأمريكية لترافق قاذفة بي 1 بي عند دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية.

وذكرت أن التدريب أظهر هذه المرة القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من خلال النشر الفوري وفي الوقت المناسب لأصول الردع الموسع الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، ما يؤكد التزام واشنطن الصارم بالدفاع عن شبه الجزيرة وتعهدها بالردع الموسع.

وفي وقت سابق، أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز هواسونغ -15 في تدريب إطلاق "مفاجئ" يهدف إلى ضمان الردع النووي.

وقد أجرت سول وواشنطن أول تدريبات جوية مشتركة هذا العام، بانضمام قاذفة بي-1 بي الأمريكية وطائرات إف 35 من الجانبين في الأول من فبراير، ثم أجرتا التدريبات الجوية المشتركة الثانية بمشاركة طائرات إف-35 من الجانبين وطائرات إف 22 الأمريكية في يوم 3 فبراير الجاري.