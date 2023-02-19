مكون داخل الشاي الأخضر يعزز من نمو بصيلات الشعر.. اعرفى التفاصيل

كتبت رانيا عامر

أصبحت مشكلة تساقط الشعر ظاهرة يعاني منها الكبار والصغار، النساء والرجال والأطفال، وتباينت آراء الدراسات وراء الأسباب الرئاسية بهذا الشأن، يقول بعض الخبراء إن السبب الأساسي راجع إلى العوامل الوراثية ، وآخرون يقولون إن سوء النظام الغذائي الذي يتبعه الأشخاص هو الأرجح، إكسبرس.

قالت الدراسات إن مسالة تساقط الشعر ذاتها تتمثل في عدة أشكال منها المعروف باسم الثعلبة، ويبدو تساقط الشعر أمرًا لا مفر منه، فإن تساقط الشعر أمر طبيعي حينما تكون النسبة عادية، ولكن الأمر يزيد خطورة إذا زادت النسبة.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن الشاي الأخضر هو أحد أكثر العلاجات المهمة لأنه يحتوي علي مستخلص يدعم إعادة نمو الشعر الصحي مرة أخري.

كشف فريق من الباحثين خلال الدراسة، عن مكون يدعي "EGCG" مشتق من الشاي الأخضر، وتم وضعه إلى فروة الرأس لثلاثة مصابين بالثعلبة، وبعد أربعة أيام، شهد المصابون زيادات كبيرة في نشاط نمو الشعر.

وأضافت الدراسة أن المركب النباتي، هو مركب طبيعي موجود في الشاي الأخضر يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، وهناك تفسيرات أخرى مقترحة للدور الذي يلعبه الشاي الأخضر في نمو الشعر، والتي تقول إن نمو الشعر يرتبط إلى حد كبير بالأكسجين وتوصيل المغذيات إلى الجلد. وفي الواقع، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تساقط الشعر. لذلك، يرى الباحثون أن شرب الشاي الأخضر قد يزيد من إمداد فروة رأسك بهذه العناصر الغذائية ويحسن نمو الشعر

كما ذكرت الدراسة تجارب عن تساقط الشعر على الفئران، وجد الباحثون أن 33% من الحيوانات التي تناولت مستخلص الشاي الأخضر حصلت على إعادة نمو الشعر بعد ستة أشهر، بينما لم تتحسن أي فئران في المجموعة التي حصلت على دواء وهمي.