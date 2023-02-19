مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين؛ جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق. ذكر ذلك النبأ التلفزيون السوري مساء السبت.

وكان التلفزيون السوري قد ذكر - في وقت سابق - أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ عدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق.

أكد مصدر في شرطة دمشق سقوط قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق.

وكان مراسل التلفزيون السوري من أمام المبنى المتضرر جراء الصاروخ الإسرائيلي، قد أكد سقوط قتلى وجرحى بعد أصابة الصاروخ واجهة المبنى السكني بشكل مباشر في حي كفرسوسة بدمشق وتضرره بشكل كبير.

وبيّن أن البناء المستهدف يقع قبالة مخفر شرطة كفرسوسة، وهو مكوّن من 12 طابقا، حيث أفاد شهود العيان له بوقوع ضحايا فضلا عن تشوه الواجهة الأمامية للبناء المأهول بالسكان بشكل كبير.

كما لحقت أضرار بالأبنية المجاورة للمبنى المستهدف والمدنيين والسيارات التي كانت تمر في المكان.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير عام مشفى دمشق "المجتهد"، الطبيب أحمد عباس قوله: "وصل إلى المشفى 3 حالات وفاة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم وتم إسعاف إصابتين حالتهما مستقرة."