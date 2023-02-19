اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة زوجته وابنته فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية

الأحد، 19 فبراير 2023 11:04 ص
مصرع شخص وإصابة زوجته وابنته فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه، فيما أصيبت زوجته وابنته بكدمات وجروح بالغة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية يستقلونها في طريق ديرب نجم شنبارة منقلا، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول تامر إبراهيم نجيب أبو زيد، مقيم في قرية شنبارة منقلا التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، جثة هامدة، وزوجته وابنته مصابتين بكدمات وجروح بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية (موتوسيكل) في طريق ديرب نجم – شنبارة منقلا بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ما أسفر عن مصرع الزوج وإصابة زوجته وابنته، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتم نقل جثة الزوج المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز ديرب نجم، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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