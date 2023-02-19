مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات قطار فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه دهسا تحت عجلات أحد القطارات ب محافظة الدقهلية ، ما تسبب في انفصال رأسه عن جسده أثناء عبوره المزلقان، وتصادف مرور القطار، وجرى نقل جثمانة لمستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من مأمور قسم الكردى، يفيد بمصرع شخص أسفل قطار.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى رياض مدحت المحمدي، 33 عاما، مقيم بكفر الكردي وتوفى دهسًا تحت عجلات قطار، مما أدى لانفصال الرأس عن الجسد في المنطقه المقابله للشيخ موسي اثناء مروره أمام المزلقان.

جرى نقل الجثمان الي مستشفي النصر المركزى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.