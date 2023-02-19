محافظ الدقهلية يسلم 62 مشروعا تنمويا من المشروعات الصغيرة بـ1.2 مليون جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسليم 62 مشروعا تنمويا من المشروعات الصغيرة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و240 ألف جنيه، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادى مقدمه من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمستشار السيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالدقهلية.

وأكد "المحافظ" على أن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لكافة أطياف المجتمع وفى المقدمة الشباب والمرأة المعيلة، فى ظل الأزمات العالمية من خلال توفير فرص عمل جديدة عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشار "مختار" إلى أن هدف الدولة المصرية هو خلق فرص عمل جديدة للمرأة المعيلة وللشباب وللأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة وتقديم التمويل المالى اللازم لهذه المشروعات.

وثمن " المحافظ " الدور المجتمعى الذى تقدمه جمعية الأورمان تجاه الشباب والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروعات التمكين الاقتصادى ومنح القروض الحسنة ودعم القطاع الطبى وكافة القطاعات الخدمية التى تخدم المواطنين.

والجدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة التى تم تقديم الدعم المادى لها من جمعية الأورمان عبارة عن مشروعات إنتاجية وحرفية بكافة أنواعها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس بخلق وتوفير فرص عمل جديدة لكافة أطياف المجتمع، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واطلاق ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى، لتقديم فى مارس 2022 لتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة المصرية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.