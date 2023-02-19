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مصرع سيدة صدمها قطار أمام مزلقان قرية سدس فى بنى سويف

الأحد، 19 فبراير 2023 11:49 ص
مصرع سيدة صدمها قطار أمام مزلقان قرية سدس فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، إثر تصادم قطار بها أمام مزلقان قرية سدس التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بتصادم قطار بسيدة أمام مزلقان قرية سدس نجم عنه وفاته السبدة في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف؛ فاطمة سيد شعبان 37 عام مقيمة كفر جمعة التابعة لمركز ببا، جثة هامدة إلي مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

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