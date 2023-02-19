مشروع بحثى بجامعة المنصورة لرفع النشر الدولى فى العلوم الإنسانية والاجتماعية

الدقهلية - شريف الديب

وقع الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، عقد مشروع بحثى "حفائر طريق أوسركاف بسقارة"، بحضور الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، ودكتور رانيا مجدي التابعي المدرس بكلية العلوم ومنسق المشروع، ودكتور مروة عبدالحميد سليمان الباحث الرئيسي للمشروع البحثي، ونشوى عبدالوهاب مؤمن مدير عام الإدارة العامة للبحوث.

تترأس المشروع الدكتورة رانيا مجدي التابعي مدرس بكلية العلوم، ومنسق بقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقامت المجموعة التدريبية لتخصص الآثار المصرية القديمة بالمشروع ممثلة في دكتور مروة عبد الحميد سليمان المدرس بقسم الآثار المصرية القديمة، بكلية الآداب والباحث الرئيسي للمشروع البحثي، بالتقدم بمشروع حفائر طريق أوسركاف بسقارة، بالمشاركة مع عدد من الباحثيين الأثريين بوزارة السياحة والآثار على رأسهم دكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب بسقارة، ودكتور محمد وحيد المرسى المدير التنفيذي لمركز صيانة الآثار، ورئيس وحدة استلام الآثار، بالمتحف القومى للحضارة (NMEC)، وزارة السياحة والآثار، دكتور محمود عرب، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من علماء الآثار المصريين والعالميين وعلى رأسهم دكتور ساليمة إكرام أستاذ المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ودكتور أنا أوليفيرا باحث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دكتور سيلفي مارشاند بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.