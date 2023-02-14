غواصة ذكية لطلاب جامعة المنصورة تفوز بالمركز الثاني في "هاكاثون" الجامعات

الدقهلية- شريف الديب

فاز وفد طلاب النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ب جامعة المنصورة بالمركز الثاني في مسابقة (هاكاثون الحكومة الذكية)، والتي نظمتها جامعه بنها بمشاركة 260 فريق بإجمالي 1300 طالب ممثلين عن 40 جامعة حكومية وخاصة وأهلية. وهو إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سلسلة الإنجازات العلمية لجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأحرز فريق لوميناس المكون من خمس طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة المركز الثاني على مستوى الجامعات المشاركة في المسابقة عن مشروع " الغواصة الذكية"، التي يتم التحكم فيها عن بعد ولها عديد من الاستخدامات مثل تنقية المياة واللحام تحت سطح البحر والاستكشاف والتنقيب والحفاظ على الحياة البحرية عن طريق اكتشاف أمراض الشعب المرجانية قبل الانتشار.

تجدر الإشارة إلى أسماء الفريق الفائز بالمسابقة، وهم عبد الرحمن إبراهيم أحمد، عمر إبراهيم الشرقاوي، محمود إبراهيم عبدالعزيز، عمر إبراهيم غازي، ومحمد أحمد إبراهيم.