مرافق الدقهلية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المنصورة.. صور

شنت مرافق الدقهلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات جاءت الحملة بالتنسيق مع رئاسة حى غرب المنصورة بقيادة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد عرفة وهانى أحمد نائبا رئيس حى غرب المنصورة.

استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة وهى شارع الجلاء وجيهان والترعة والنخلة وكلية الاداب وبورسعيد وتمكنت من ضبط 1796 مضبوطات متنوعة وتحرير 139 محضرا، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التى تعوق حركة المارة بشارع الجلاء كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التى يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور فى مدينة المنصورة.