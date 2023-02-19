اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 06:39 م
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مرافق الدقهلية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المنصورة.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 05:01 م
مرافق الدقهلية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المنصورة.. صور اثناء رفع الاشغالات
الدقهلية : محمد الحبشى

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شنت مرافق الدقهلية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات جاءت الحملة بالتنسيق مع رئاسة حى غرب المنصورة بقيادة المحاسب سيد حسين النخيلى رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد عرفة وهانى أحمد نائبا رئيس حى غرب المنصورة.

استهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة وهى شارع الجلاء وجيهان والترعة والنخلة وكلية الاداب وبورسعيد وتمكنت من ضبط 1796 مضبوطات متنوعة وتحرير 139 محضرا، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التى تعوق حركة المارة بشارع الجلاء كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التى يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضارى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور فى مدينة المنصورة.

 
 
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة

جانب من اعمال الحمله
جانب من اعمال الحمله

اثناء رفع الاشغالات
اثناء رفع الاشغالات

رفع الاشغالات وتسير حركة المواطنين
رفع الاشغالات وتسير حركة المواطنين

انتطام حركة السير في الشوارع
انتطام حركة السير في الشوارع

شرطة المرافق تشن حملة داخل مدينه المنصورة
شرطة المرافق تشن حملة داخل مدينه المنصورة
 
 
 
 
 

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