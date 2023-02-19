محافظ كفر الشيخ يكرم 52 متميزا من أبناء المحافظة عرفانا بجهودهم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، 52 متميزاً من أبناء المحافظة عرفانا بجهودهم المبذولة في أداء عملهم، خلال اللقاء الجماهيري الذى عقد بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن إتقان العمل والسعي الى التميز وبذل الجهد دون رقيب، من السلوكيات الأخلاقية النابعة من الضمير والحث الوطني، حيث استطاع المتميزين بأدائهم ﻷعمالهم ترك بصمة إيجابية في المجتمع ليكونوا بذلك نبراساً ونموذجاً يحتذى به الشباب الطموح الذي يسعى للوصول إلى القمة، ورفعة الوطن وتقدمه لتعتلي بلادنا مكانتها وريادتَها اللائقةَ على كافَّةِ المستويات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكريم 52 متميزاً من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم 2 من النماذج المشرفة من أسر شهداء الوطن بمحافظة كفرالشيخ وهم "اسرة الشهيد البطل الرائد احمد بسيونى ابوالخير، ابن قرية الابعادية مركز الحامول"، وأسرة الشهيد البطل الجندى جندى مجند ماهر عطية عبدالمجيد مسيوغه، ابن قرية ابو احمد مركز سيدى سالم .

كما تم تكريم 3 نماذج مشرفة من حفظة القرآن الكريم الحاصلين على مراكز عالمية فى حفظ كتاب الله وهم: الطالبة اسماء عادل سيد احمد لحصولها على المركز الأول بالمسابقة العالمية والطالب سعيد إبراهيم سعد شويته لحصوله على المركز الثالث بالمسابقة العالمية مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم والدكتور مصطفى محمد مصطفى لحصوله على جائزة المحفظ المثالى على مستوى الجمهورية للعام 2022 .

بالإضافة إلى تكريم 3 طلاب متفوقين دراسياً من ذوى الهمم وهم الطالب أحمد هشام عبد القادر لتفوقه الدراسى بالصف الثالث الابتدائي مدرسة النور للمكفوفين، والطالبة أمينة رضا عبد المنعم، لتفوقها الدراسى بالصف الأول الثانوى مدرسة النور للمكفوفين، والطالب حسنى عصام شفيق لتفوقه الدراسى بالصف الثالث الاعدادي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

كما تم تكريم الطفلتين تالين وتاليا حسام الدين جابر، لحصولهما على بطولة الجمهورية فى الجمباز "كأس مصر للعام 2023" تحت سن 6 سنوات آنسات.

فضلاً عن تكريم 6 من المشرفين والمشاركين فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم ومن بينهم رحاب رشاد سالم، مدير ادارة التربية الخاصة، وفوزي عبد المطلب الطنوبى، مدير إدارة العلاقات العامة، طاهر حسن سيد احمد، منسق الحفلة، أيمن عبدالعزيز نصر، منسق الحفلة، هانى ادوار كامل، منسق الحفلة، علاء عطية سالم، مترجم الإشارة للصم، وتكريم 7 من مديرى المدارس المشاركين فى الحفل ومن بينهم خالد القرضاوى، ادارة دسوق، صبرى النمر، ادارة شرق كفرالشيخ، سعيد محمد دراز، ادارة دسوق، سعيد جابر بدير، ادارة مطوبس، نبيل عبد للخالق القصيف، ادارة بلطيم، محمد محمود الحمادى، ادارة الحامول، عزه عبدالعليم سيد أحمد، اداراة شرق كفرالشيخ.

كما تكريم22 من المعلمين المشاركين فى حفل اليوم العالمي لذوى الإعاقة ومن بينهم " حنان فوزى عاشور، ادارة دسوق، مدحت السيد سلطان، ادارة دسوق، ايمان يوسف عبدالمعطى، ادارة دسوق، السيد مرسى محمد، ادارة دسوق، فاطمة محمود الحلوانى، شرق كفرالشيخ، مصطفى عبد المجيد العادلى، شرق كفرالشيخ، عابد عبداللطيف إمام، شرق كفرالشيخ، ومنى رضوان حسين، شرق كفرالشيخ، وسعد السيد على، ادارة شرق، نجاة عبدالفتاح حسان، ادارة دسوق، امل محمد النجار، ادارة مطوبس، هيام سمير حماد، ادارة مطوبس، محمد الزفتاوى، ادارة بلطيم، طاهر عبدالجواد جاد الله، ادارة بلطيم، نها كرم الطنطاوى، ادارة بلطيم، نوره حسن فودة، ادارة بلطيم، نورة حسن فودة، ادارة بلطيم، سلوى موسى السيد، ادارة بلطيم، ايمان ابراهيم محمود، ادارة بلطيم، سمر فتحى خليفة، ادارة الحامول، سهام بسيونى يحيى، شرق كفرالشيخ، عماد طلحة ابراهيم، شرق كفرالشيخ، ايمن على ابراهيم، شرق كفرالشيخ.

بالاضافة إلى تكريم 7 طلاب من المشاركين فى حفل اليوم العالمي لذوى الاعاقة وهم" محمد السعيد حرحش، ادارة دسوق، فؤاد اسماعيل شاهين، ادارة دسوق، محمد رضا فرج، ادارة دسوق، أنس محمد الصعيدى، ادارة دسوق، رضا احمد احمد، ادارة دسوق، نيرة احمد يحيى، ادارة دسوق، امال محمد بحيرى، ادارة دسوق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تكريم المتميزين من أبناء المحافظة فى جميع المجالات في بداية كل لقاء للمواطنين بديوان عام المحافظة، والذي يعقد كل شهر، داعيا إلى تضافر الجهود لرفعة وتقدم وطننا.