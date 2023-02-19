محافظ كفر الشيخ يناقش شكاوى المواطنين ويشدد على تكثيف الرقابة والمتابعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الأحد، 18 شكوى وطلباً للمواطنين في لقاء المواطنين، الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن "ع.م.ز" الموافقة على تأجيل عمل الصرف المعطى بزمام الاراضى الزراعية الخاصة بهم بقرية منية جناح مركز دسوق حتى انتهاء موسم القمح، والتماس المواطن "ج.م.ن" اصلا كسر فى مواسير المياه اسفل عقاره، والتماس المواطن "م.ر.م" الموافقة على رصف طريق سد خميس وبرية لاصفير الروضه عبد الباعث، والتماس المواطنة "ن.ش.ي" توفير العلاج لابنها الذى يعانى من ضمور بالاعصاب، والتماس المواطن "ع.ف.ا" الموافقة على الحصول على تعويض لقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بانشاء طريق ازدواج كفرالشيخ دسوق وتم استقطاع مساحات من هذه الاراضى دون تعويض، والتماس المواطن "ع.ع.ع" الموافقة على مساعدته فى علاج ابنه لاصابته منذ عام بحادث نظراً لظروفه الحرجه، والتماس المواطن "م.س.ا" الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى بعزبتى عين الحياة القبلية والبحرية، والتماس المواطن "ر.م.ع" الموافقة على على توفير حفاظات لاصابه لابنها نظراً لظروفه الصحية الصعبة، والتماس المواطن "ا.ا.ا" الموافقة على عمل التكاسى لترعة الغامرية وتغطية مصرف صرف صندلا نمرة ٥ بداخل الكتلة السكنية وتوفير مشروع نظافة بالقرية، والتماس المواطنة "ر.ش.ع" الموافقة على احلال وتجديد لمنزلها ضمن حياة كريمة، والتماس المواطنة "ا.ع.م" الموافقة على احلال وتجديد وتوسعه الكوبرى الواقع على بحر نشرت بقرية صروه، والتماس المواطن "ج.أ.ح" ربط المياة بقرية السرايا على محطة دميرة لضعفها، وطلب المواطنة "م.ر.ص" المتضررة من تسريب المياة بالخط المار من امام منزلها ويسبب تراكم المياه، والتماس المواطنه "س.ع.ا" الموافقة على ترخيص بناء حيث ان المنزل قديم ومتهالك، والتماس المواطن "ا.ا.د" الموافقة على حصوله على كشك ، والتماس المواطنة"م.م.م" الموافقة على اعفائه من بوليصة تأمين التوك التوك لظروفه الخاصة ، والتماس المواطنة "و.ع.م" الموافقة على استرجاع معاشها لايقافه بسبب بيع خطاب السيارة الخاصة بالمعاقين، والتماس المواطنة "اـ.ع .م" الموافقة على صرف علاج شهرى لابنها الذى يعانى من ضمور فى المخ.

وبحث المحافظ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

وكان محافظ كفرالشيخ قد شدد تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

أكد محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى. وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم.

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف بعقد لقاء للمواطنين، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين، ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.