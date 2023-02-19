محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.. اعرف التفاصيل

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن قضايا السكان لا تقتصر على تنظيم السكان بل تشمل إعادة توزيع الخريطة السكانية لتحقيق التوازن والعدالة، كما حرص على إيضاح مُقومات الجذب التي تمتلكها المحافظة وخُطّة الجذب التي تنتهجها.

وأكّد الدكتور طلعت، أن اللجنة تستهدف التوعية بقضايا السكان المختلفة، وذلك من خلال حملات وأنشطة تستهدف الشباب، بالشراكة بين الجمعية والجهات المعنية.