محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.. اعرف التفاصيل

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنسيقية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الذي تنظّمه الجمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لبحث سبل التعاون في تنفيذ الأنشطة الشبابية في المحافظة لنشر الوعي بمختلف القضايا السكانية، وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية، والوفد المرافق، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية المعنية.
ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن قضايا السكان لا تقتصر على تنظيم السكان بل تشمل إعادة توزيع الخريطة السكانية لتحقيق التوازن والعدالة، كما حرص على إيضاح مُقومات الجذب التي تمتلكها المحافظة وخُطّة الجذب التي تنتهجها.
وأكّد الدكتور طلعت، أن اللجنة تستهدف التوعية بقضايا السكان المختلفة، وذلك من خلال حملات وأنشطة تستهدف الشباب، بالشراكة بين الجمعية والجهات المعنية.
وكان محافظ الوادي الجديد، بحث مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف مشروعات تطوير المناطق غير المخططة الجاري تنفيذها بالمحافظة حاليا بتمويل من الصندوق. وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر الصندوق.
وأكد الزملوط أن اللقاء تناول دعم استكمال تطوير منطقة السبط البحري وتوصيل الصرف الصحي بمنطقة عين البرج بالخارجة بتكلفة ٦ مليون جنيه، وبحث خطة تطوير منطقة موط القديمة واستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين. كما تم استعراض إجراءات الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير منطقة بلاط الإسلامية.
وكان محافظ الوادي الجديد، التقي مؤخراً مع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، لمتابعة موقف إنشاء فرع جامعة الأزهر بالمحافظة وذلك في ضوء موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث جرى الاتفاق على البدء مرحليًا بإنشاء كلية للبنات الأزهرية تضم عددًا من التخصصات العلمية، ويليها كلية للبنين؛ للتيسير على طلاب التعليم الأزهري بالمحافظة والتخفيف عن أسرهم.
وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود المحافظة في توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنشاء الفرع، ومنها مقر الكليات ومقرات المدن الجامعية واستراحات أعضاء هيئة التدريس.
كما أعلن المحافظ أنه في إطار خطة المحافظة لاستغلال مباني المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه، وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشاءه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.
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