محافظ المنوفية: افتتاح 95 معرض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

المنوفية - محمد فتحى

تقدم معارض أهلا رمضان بمحافظة المنوفية، التى تم افتتاحها فى مختلف مدن محافظة المنوفية، دعما كبيرا للأهالى عبر توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك فى ضوء استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض " أهلا رمضان " فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

ورصد "اليوم السابع" التوافد الكبير من المواطنين على أكبر معارض أهلا رمضان بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، بجانب الأسعار التى تم توفيرها بأسعار مخفضة، حيث تشمل الأسعار ما يلى الأرز 15 جنيه – السكر 15 و16 جنيه – الشاى 40 جرام 5 جنيهات – الباذنجان 5 جنيهات – الشطة البلدى 7 جنيهات - البصل 7 جنيهات – البطاطس 5 جنيهات – كيلو ترمس 35 جنيه – خيار بلدى 2 كيلو بـ15 جنيه – كيلو بسلة 20 جنيه – جنيه 9 جنيهات – زيت هدية 37 جنيه – مكرونة 5 جنيهات – زيت 3 لتر 100 جنيه – عدس أصفر 40 جنيه – عدس بجبة 35 جنيه – كيلو فول 25 جنيه – فول مجروش 35 جنيه للكيلو).

وأعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تنظيم مايقرب من 60 معرضا وشادر بجميع أنحاء المحافظة تابعة لمديرية التموين، بالإضافة إلى المعارض الأخرى التى تنظمها الجهات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة مبيعات المعارض والشوادر للسلع الغذائية مايقرب من 90%، مؤكد أنه جميع المعارض والشوادر تشهد زحام من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية، ويتم إمداد المعارض بالسلع الغذائية لمحاربة الغلاء مثال الأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية.

وأشار أنه يتم يوميا عمل حملات تموينية لضبط الأسعار لمحاربة الغلاء.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن المحافظة بدأت بصورة فعلية منذ عدة أسابيع فى إقامة معارض " أهلا رمضان " بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى نظاق المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين والغرف التجارية وبعض المبادرات المجتمعية بالمحافظة إلى جانب السيارات المتنقلة التى تجوب المحافظة والتى توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل لأكثر من 25 % حسب كل سلعة خاصة السلع الإستراتيجية كالأرز والزيت والسكر.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم إقامة مايقرب حتى الآن 95 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طن من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد 1908 طن أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الإنتهاء من تبييضهم.

وأضاف محافظ أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى، مشددًا على استمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفى سياق متصل أكد محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم فتح 13معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار محاربة الغلاء بمحافظة المنوفية.

وأضاف موسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم فتح 13 معرض مدن وهى شبين الكوم، مدينة السادات، مدينة بركة السبع، مدينة تلا، مدينة منوف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة المنوفية، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم فتح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.