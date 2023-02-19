محافظ القليوبية يتفقد المنطقتين الصناعيتين بالخانكة لحل مشاكل المستثمرين

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المبنى الإدارى للمنطقتين الصناعيتين الصفا والشروق بعرب العليقات بالخانكة، موجها بالعمل على التسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لتنفيذ مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة والذى يعد العمود الفقرى للنمو الاقتصادى، وخلال الجولة بالمبنى الإدارى ناقش المحافظ مع العاملين بالمبنى بعض المشكلات التى يقابلها المستثمرون، ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربائية لبعض المصانع، والعمل على التيسير على المستثمرين للحصول على تلك الزيادة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإدارية الأساسية بالمنطقة، ومنها (نقطة إطفاء – نقطة إسعاف) ومن طلبات مستثمرى منطقة الصفا الصناعية إيجاد حلول لعدم توافر خدمات الاتصالات والغاز بالمنطقة.

ووجه المحافظ، مدير إدارة المناطق الصناعية بسرعة الانتهاء من المشكلة لخدمة المصانع بالمنطقة، وخلال الجولة تفقد المحافظ نقطة الشرطة والتى تخدم منطقة الصفا الصناعية، حيث وجه بصيانة أعمدة الكهرباء أمام نقطة شرطة عرب العليقات، كما تفقد مبنى الإسعاف ووجه بإعادة تفعيل خدمة الإسعاف والحماية المدنية بالمنطقة.

وخلال الجولة، تفقد الهجان، منطقة 13.5 فدان والجارى ضمها لمنطقة الصفا الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم لقطاع الصناعة، ومن الجدير بالذكر أن منطقة الصفا الصناعية تقع بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة على مساحة 142 فدانا وبها مصانع مقامة على صناعات المسابك وتشكيل المعادن، إذ تحتوى على 59 مصنعا.

كما تفقد المحافظ، منطقة 16 فدانا بالشروق الصناعية والمزمع تخطيطها لتوفير عدد من الخدمات الإدارية بالمنطقة فضلا عن توفير فرص استثمار جديدة للمشروعات الصناعية.

وأكد الهجان، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن القليوبية لا تدخر جهداً فى مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد مشروع الـ30 مليون بيضة، وذلك لمتابعة المشروع والاطمئنان على سير العمل به، وذلك فى إطار حرص المحافظة على دعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطنى المحافظة، موجهًا أيضًا بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل مصنع الأعلاف للمساهمة فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية واستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن.

جاء ذلك بحضور كل من مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة، ومحمد علام مدير إدارة المناطق الصناعية، والدكتور محمد حامد المسئول التنفيذى لمشروع البيض.