اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يصدر قرارا بإلغاء شارع لتعديل مخطط قرية حوض الطويل.. تفاصيل

الأحد، 19 فبراير 2023 12:24 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا بإلغاء شارع لتعديل مخطط قرية حوض الطويل.. تفاصيل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعديل المخطط التفصيلى لقرية حوض الطويل التابع لمركز منيا القمح، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: "يعدل المخطط التفصيلى لقرية حوض الطويل التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال مركز منيا القمح، والمعتمد بالقرار 16 لسنة 2016، فيما يتضمنه وجود شارع بقطعة ارض ملك المواطن محمد عبدالعزيز عبدالجواد، ذلك لإلغاء الشارع لعدم خلق قطعة حبيسة، أو غلق شوارع قائمة، ذلك مع الالتزام بالارتدادت القانونية اللازمة، طبقا لأحكام القانون، 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
 
قرار محافظ الشرقية
قرار محافظ الشرقية
ونصت المادة الثانية على : "لا يعتبر القرار تراخيصا بالبناء أو سندا الملكية للمواطن المذكور، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار المحافظ رقم 16 لسنة 2016"، فيما نصت المادة الثالثة على:"ينشر بالجريدة الرسمية"، والمادة الرابعة: "على الجهات المختصة تنفيذ القرار"
 
وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016، باعتماد المخططات التفصيلية، لقرى محافظة الشرقية، على مذكرة الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم 895 فى 27 ديسمبر 2022، بشان المواقف على رفع الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية حوض الطويل التابع الوحدة المحلية بنى هلال مركز منيا القمح، والمار بقطعة ارض ملك المواطن محمد عبدالعزيز عبدالجواد، والمؤشر عليها بالموافقة.
 

الشرقية

اخبار الشرقية

قرية حوض الطويل

الغاء شارع

منيا القمح

فتح شارع



الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل فى بلبيس

السبت، 18 فبراير 2023 11:43 ص

محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بطريق أبو حسين

الخميس، 16 فبراير 2023 01:32 م

محافظ الشرقية يقدم العزاء فى وفاة المهندس العقيلى عضو مجلس النواب السابق

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:52 م

محافظ الشرقية يُهنئ أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:36 ص

محافظ الشرقية عضوا بلجنة مناقشة وتحكيم رسالة ماجستير بـ"صيدلة القناة"

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة