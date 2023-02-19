محافظ الشرقية يصدر قرارا بإلغاء شارع لتعديل مخطط قرية حوض الطويل.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعديل المخطط التفصيلى لقرية حوض الطويل التابع لمركز منيا القمح، حيث نصت المادة الأولى من القرار على: "يعدل المخطط التفصيلى لقرية حوض الطويل التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال مركز منيا القمح، والمعتمد بالقرار 16 لسنة 2016، فيما يتضمنه وجود شارع بقطعة ارض ملك المواطن محمد عبدالعزيز عبدالجواد، ذلك لإلغاء الشارع لعدم خلق قطعة حبيسة، أو غلق شوارع قائمة، ذلك مع الالتزام بالارتدادت القانونية اللازمة، طبقا لأحكام القانون، 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.



قرار محافظ الشرقية

ونصت المادة الثانية على : "لا يعتبر القرار تراخيصا بالبناء أو سندا الملكية للمواطن المذكور، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار المحافظ رقم 16 لسنة 2016"، فيما نصت المادة الثالثة على:"ينشر بالجريدة الرسمية"، والمادة الرابعة: "على الجهات المختصة تنفيذ القرار"