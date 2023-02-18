محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل فى بلبيس

الشرقية- إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل الجارية بمحيط محطة تحصيل الرسوم بطريق بلبيس- الزقازيق، والتى تشمل إزالة الإعلانات المخالفة ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار، ودهان أعمدة الإنارة وتركيب الإنترلوك، وذلك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمنطقة تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة باعتبارها تمثل المدخل الرئيسى للمحافظة للقادمين من محافظات القاهرة الكبرى.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالسور الموازى لمصنع الجوت، وكذلك رصف المنطقة الموازية لسور الكلية الجوية مع اضفاء لمسة جمالية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

وشدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، على متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمنى المحدد وتقديم أفضل الخدمات لقاطنى المنطقة.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس، باستمرار تكثيف حملات النظافة، وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير عبور آمن للمواطنين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطنين.