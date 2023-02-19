حياة كريمة.. تنفيذ 13 مشروعا بـ70 مليون جنيه وقروض بدون فوائد فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تعد محافظة الدقهلية، من المحافظات الزراعية والتى تعتمد على الزراعة كمهنة أساسىية فى المحافظة بالكامل، وهو ما دفع الأجهزة التنفيذية بالدولة والمحافظة إلى تطبيق منظومة الرى الحديث.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة تعد من أولى المحافظات فى تطبيق منظومة الرى الحديث فهى الأولى فى إنشاء الصوب الزراعية وزراعة محصول البطاطس والخضروات، والذى يعتمد بشكل كبير على الرى بالتنقيط مما يؤدى إلى وفرة كبيرة فى مياه الرى وزيادة معدل الإنتاج.

وأشار إلى أن عدد الأراضى التى تم تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بالدقهلية بلغت 19 ألف و835 فدان، مضيفا أنه تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارتى الرى والزراعة والبنك الاهلى والبنك الزراعى لتمويل التحويل للرى الحديث مقابل قرض حسن بدون فوائد على 10 سنوات، وجارى تنفيذ المراحل الاولى من التنسيق بين الجمعيات الزراعية وإدارات الرى.

كما أكد مختار أنه بالنسبة لمشروعات انشاء وصيانة الكبارى وأمام الترع والحوائط الخرسانية التى تنفذها مديرية الرى تم الانتهاء من 13 مشروع استثمارى بقيمة 70.5 مليون جنيه، وجارى العمل بـ 12 مشروع استثمارى بقيمة 141 مليون جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت مختار، إلى أن مديرية الرى تقوم حاليا بتنفيذ عدد 32 عملية لتطهير وازالة حشائش الترع والمصارف بطول (3020 كم ترع و2700 مصارف) بإجمالى تكلفة 163.5 مليون جنيه ويتم اصدار اوامر التطهيرات بصفة دورية حسب الاحتياج بمعدل (من 3 إلى 4) مرات سنويا.

وبالنسبة للترع والمصارف تم حصر عدد التعديات المستهدف إزالتها بتاريخ 1/10/2021 وبلغت عدد 7200 حالة تعدى على املاك الرى والصرف، مضيفا: أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة بإجمالى 2922 إزالة ليصبح المتبقى 4278 (حالة شديدة) من خلال التعاون بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية والرى.

وبالنسبة لنهر النيل فرع دمياط تم حصر عدد التعديات المستهدف إزالتها على نهر النى بتاريخ 1/10/2021 وبلغت 7,469 حالة تعدى على املاك نهر النيل، وتم الانتهاء من ازالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة بإجمالى 354 ازالة ليصبح المتبقى 7115 (حالة شديدة ).