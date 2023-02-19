محافظ الأقصر يتفقد مشروع أبراج أرمنت ومقرات خدمة المواطنين.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استكمل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، جولته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة أرمنت، وذلك برفقة المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت جولة محافظ الأقصر تفقد مشروع أبراج أرمنت (سكني تجاري إداري) بناحية أرمنت الوابورات الذي يتم تنفيذه طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الأقصر وبنك التعمير والإسكان حيث يقوم البنك بإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة حوالي 4700 م بنظام حق الانتفاع بالأرض، وذلك بعدد 3 أبراج سكنية متصلة وبدروم (جراج مشترك) بكامل مسطح الأرض، بعدد إجمالي 136 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من (100م: 130م)، وعدد 18 وحدة إدارية، و41 محلا تجاريا.

كما تفقد محافظ الأقصر، خلال جولاته، مشروع محطة رفع صرف صحي قرية الرياينة بقدرة 300 لتر/ث بمركز أرمنت بتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه "ضمن مشروع صرف صحي قرى ارمنت بتكلفة إجمالية تقديرية 760 مليون جنيه"، تنفيذ المقاولون العرب، حيث استمع من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى موقف الأعمال التنفيذية للمحطة التي تقع على مساحة 800 متر مسطح، والتي ستخدم حوالي 60 ألف نسمة بالقرية إلى جانب خدمة 140 ألف نسمة بعدد 7 قرى بمركز أرمنت ضمن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة 98% ونسبة تنفيذ الشبكات 94% وخط طرد 98% و معظم العمالة في المشروع من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الأقصر.