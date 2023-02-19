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محافظ أسوان يوجه بنقل معرض "أهلاً رمضان" لأرض المعارض بالمسلة

الأحد، 19 فبراير 2023 10:12 م
محافظ أسوان يوجه بنقل معرض "أهلاً رمضان" لأرض المعارض بالمسلة معرض أهلاً رمضان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بنقل معرض "أهلاً رمضان" إلى أرض المعارض بمنطقة المسلة لإتاحة المجال أمام المواطنين من كافة الأحياء السكنية لشراء إحتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة، وهو الذى يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة حيث تستمر أنشطة هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، فى بيان صحفى، أن المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها وزارة التموين ومحافظة أسوان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى.
 
وأشار، إلى أن المعرض يضم منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة مقارنه بأسعار السوق المحلى.
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.
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 معرض أهلاً رمضان

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 معرض أهلاً رمضان
 

 

 

اسوان

معارض اهلا رمضان

ارض المعارض باسوان

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