محافظ أسوان: استعراض مشروعات المنطقة اللوجستية العالمية مع وزير النقل

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، وذلك بحضور نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وقيادات وزارة النقل والمحافظة، لبحث إحداث نقلة تنموية وخدمية واستثمارية غير مسبوقة ستشهدها منطقة كركر، وذلك فى إطار خطة الدولة لاستغلال المقومات الاقتصادية لعاصمة الشباب و الثقافة والإقتصاد الإفريقى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بأن اللقاء تناول استعراض المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المنطقة اللوجستية العالمية والتى تقع على مساحة 600 فدان ضمن تخصيص مشروع تنمية وادى كركر عمرانياً وزراعياً ، بما يتواكب مع إستراتيجية وزارة النقل لإقامة 3 مراكز لوجستية بقسطل وأرقين ووادى كركر.

وأضاف المحافظ أن اللقاء تناول أيضا، إقامة مركز عالمي لخدمات النقل واللوجستيات والبضائع والتجارة بوادي كركر، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تجارية مصرية أفريقية متاخمة لمطار أسوان لخدمة الترانزيت ، وأيضاً إنشاء مركز لوجستى متاخم للمناطق الصناعية المخططة على القطار السريع.

وأشار، إلى بحث تطوير المناطق التنموية الحالية والمخططة وربطها مع كوبرى بديل الخزان لتسهيل إقامة مصانع للحديد والسيراميك والألمونيوم فى شرق وغرب أسوان لتصبح قاعدة انطلاق اقتصادية وتجارية وسياحية نحو دول الكوميسا وحوض النيل ، وتستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسوانى.

وفى السياق، أشاد محافظ أسوان، بالرؤية المتكاملة لوزارة النقل لتنمية منطقة كركر ليتم تحويلها إلى مركزاً عالمياً للتكامل والتعاون الإقتصادى المصرى الأفريقى الجاذب للأنشطة الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما سيساهم بالتوازى فى دعم الشريط التنموى اللوجيستى غرب وشمال أسوان، فضلاً عن تفعيل الأهمية الاستراتيجية لطريق أسوان / أبوسمبل ، وإنجاح طريق كيب تاون، مع تعزيز مكانة مصر التجارية فى أفريقيا.

وأوضح اللواء عطية، أن ذلك يتكامل مع رؤية وزارة النقل لتنفيذ المشروع المصرى للنقل الدولى واللوجيستيات، والهادف لتنوع العلاقات التجارية بإستخدام النقل البرى الدولى كأحد وسائط النقل الأساسية بما يعمل على إقامة مجتمعاً اقتصادياً وتنموياً متكامل "خدمى وتجارى وصناعى وزراعى".

وأضاف محافظ أسوان، أن الرؤية المتكاملة لتنمية منطقة وادى كركر تتضمن 3 مراحل رئيسية تشمل المرحلة الأولى "منطقة تجارة حرة"، والمرحلة الثانية "منطقة تنمية الزراعية"، والمرحلة الثالثة "منطقة نقل جوى واتصالات"، وتعتمد على تقديم الخدمات اللوجستية وتنشيط التجارة مع أفريقيا.

ولفت، إلى أنه مخطط أيضاً الاستفادة من الموارد والموقع المتميز للمنطقة تنمية وتوسعة مطار أسوان الدولى ليصبح منطقة متكاملة لتدعيم الإتصالية الدولية، مع زيادة القاعدة الزراعية بمساحة 8 آلاف فدان لتنمية مناطق جديدة على بحيرة ناصر والمنطقة المحيطة من خلال توطين أنشطة زراعية لها دور اقتصادى وتنموى.