محافظ أسوان يقرر سحب أعمال تطوير مسجد النادى من الشركة المنفذة للتأخر فى المشروع

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، سحب الأعمال من الشركة المنفذة لأعمال تطوير مسجد نادى أسوان الرياضى، لتأخرها فى إنهاء المشروع والذى يشمل صحن المسجد والمأذنة ودورات المياه العمومية والأسوار وهو الذى ساهم في وصول مساحته إلى 400 م2 ، وبالتالى سيستوعب 500 مصلى على دورين للرجال والسيدات.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للمشروع ، رافقه خلالها نائبته الدكتورة غادة أبو زيد ، ومسئولى الشركة، وأبدى اللواء أشرف عطية إستياؤه من تأخر تنفيذ الأعمال لفترة زمنية وصلت إلى عامين ، على الرغم من توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسرعة التنفيذ نظراً لحيوية ودور المسجد فى إستقبال المصلين سواء من أهالى المدينة أو الوفود الزائرة لقربه من المراسى السياحية ، ومحطة القطار.

وكلف المحافظ، نائبته بإسناد أعمال التشطيب المتبقية لأحد المقاولين أو الشركات التى لها سابقة أعمال وقدرة على التنفيذ فى وقت قياسى .