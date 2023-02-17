محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية

أسوان- صلاح المسن

عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد بدر ،قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة .

حيث إستمع المحافظ لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع ، والتى وصلت إلى 85 % فى المرحلة الأولى ، وتشمل إنشاء بوابة رئيسية ، و 4 بوابات فرعية ، وأسوار ، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر ، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الإختناق المرورى بوسط المدينة ، فضلاً عن إعادة فتح شارع سنية طه كمحور مرورى جديد يربط منطقة بشير بك بالحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى إتجاهين .

وأثناء تفقده لمكونات المشروع أعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرورة إقامة 2 دار للمناسبات ، بجانب التنسيق مع وزارة السياحة والأثار لإقامة متحف أثار إسلامية لمنطقة الطابية ، يكون مزاراً سياحياً .

لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستتم من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابيه لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى و ترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات ، فضلاً عن دراسة إحلال وتجديد السوق التجارى بمول إدارى وتجارى لتوسعة شارع الحدادين وتحقيق السيولة المرورية اللازمة له .

من ناحية أخري كان قد افتتح محافظ أسوان، فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمشاركة 21 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمصرية

حيث إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان ، وذلك بمشاركة 21 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والإفريقية والعربية والمحلية.

وفى كلمته رحب المحافظ بضيوف أسوان من أعضاء فرق الفنون الشعبية من الدول الأجنبية الصديقة والإفريقية والعربية ، بالإضافة إلى الفرق المصرية .

مؤكداً على أن الثقافة والفن هم أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب ، بالإضافة إلى دورهم الهام فى تحقيق الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، فضلاً عن إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على المواطنين والأهالى بمختلف المراكز والمدن ، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية من جميع أنحاء العالم .

والجدير بالذكر بأن حفل الإفتتاح أستهل بإفتتاح محافظ أسوان لمعرض الفنون التشكيلية واللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية ، بجانب معرض الكتاب ، علاوة على مععرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية ، ثم بدأ الإحتفال بالسلام الوطنى ، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية والإستعراضية التى تعبر عن ثقافات وتراث الشعوب التى تمثلها الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان .