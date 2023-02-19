محافظ أسوان يستقبل صاحبة الموهبة فى الرسم بالفم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استقبل اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، اليوم، الأحد، صاحبة الموهبة والمهارة الفريدة فى ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم بسملة محمد فخرى 8 سنوات بمكتبه بحضور والدتها وشقيقها، بعد أن نالت استحسان وإعجاب الحضور للمعارض الفنية المتعاقبة.

وأهدت بسملة، المحافظ لوحة فنية بالألوان الذيتية بعنوان " المرجيحة " والتى تجسد فيها الإنطلاق للحرية تحت الشمس المبهجة التى تعطى الأمل فى غدٍ أفضل.

ووجه اللواء أشرف عطيه المسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهذه الطفلة التى تتمتع بقدرات فى الرسم على الرغم من تعرضها لضمور فى الأطراف لليدين والساقين وذلك لتخفيف معاناة الإنتقال حيث يبعد محل إقامتها من قصر ثقافة أسوان حوالى 20 كم.

وأشار إلى دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان والتى تعكس العزيمة والإرادة الصلبة فى مواجهة ظروفها المرضية ، ومن جانبها وجهت بسملة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطبية ودعمه ورعايته لتنمية قدراتها ومواصلة مشوار تفوقها ونبوغها فى مجال الرسم ، مؤكده على أن هذا الدعم يعطيها طاقة إيجابية وقدرة على مواجهة مصاعب الحياة.

والجدير بالذكر بأن بسملة حصلت على المركز الأول فى ملتقى أولادنا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى من بين مشاركين ممثلين لـ 37 دولة ، كما حصلت على جائزة مصر فى عيون أبناءها ، وأيضاً شاركت فى معرض مصر فى عيون إيطاليا بروما ، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندى لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض لمحات من الهند .



محافظ أسوان يستقبل صاحبة الموهبة في الرسم بالفم



صاحبة الموهبة في الرسم بالفم