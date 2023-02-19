محافظة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بشارع الجزائر وأسفل الدائرى بالبساتين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تشن حملات مكثفة تستهدف رفع القمامة والمخلفات واستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مؤكدا أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

ووجهه محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بشن حملة كبرى استهدفت رفع 2000 طن من المخلفات بشارع الجزائر بحي البساتين وأسفل الطريق الدائري من خلال رفع 100 نقلة حمولة 20 طن، مؤكدا على توفر كل الإمكانات اللازمة وسبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى جودة حياة المواطن.

ووجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بتخصيص فرق للعمل بجميع المحاور والطرق الرئيسية، في إطار حرص الهيئة علي تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بكل أركانها من تجريد الأتربة والغبار وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة، ونشر فرق عمل متخصصة فى تلك الأعمال وتثبيتها بالمحاور والطرق الرئيسية.

وأكد رئيس هيئة النظافة على انتشار مستمر للعاملين بكامل تجهيزها من الملابس والخوذ والترويلات وسيارات شفط المخلفات وسيارات المياه وسيارات الكنس الآلي بطول المحاور والشوارع والطرق والكباري والميادين لرفع مستوى النظافة، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة واستخدام كل الوسائل الحديثة في إدارة الهيئة لمنظومة النظافة.