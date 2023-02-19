لو بتفكر فى الإنجاب.. 5 عادات يمكن أن تقلل من خصوبتك ويجب تجنبها

يؤثر العقم الآن على ما يصل إلى 15٪ من الأزواج في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم، ويتزايد العدد كل عام، في حين أن مشاكل الخصوبة يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة، يمكن العثور على الإجابة في بعض الأحيان في الخيارات التي تتخذها كل يوم، يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على الخصوبة لدى كل من الذكور والإناث، ويمكن أن تكون هذه العوامل ناجمة عن عادات نمط الحياة التي يحتاجون إلى تغييرها، إليك بعض العادات التي يمكن أن تعرض رغبتك في أن تصبح أحد الوالدين للخطر، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
لو بتفكر فى الإنجاب.. 5 عادات يمكن أن تقلل من خصوبتك ويجب تجنبهاالأحد، 19 فبراير 2023 07:00 ص
صورة ارشيفية
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