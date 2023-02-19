لو بتفكر فى الإنجاب.. 5 عادات يمكن أن تقلل من خصوبتك ويجب تجنبها

كتبت ميرفت رشاد

تجنب هذه العادات لزيادة الخصوبة 1. كثرة التدخين يمكن أن يؤثر التدخين على خصوبة كل من الرجال والنساء، يمكن أن يؤدي إلى ظهور مبكر لانقطاع الطمث لدى النساء وانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال لذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأفضل. يؤثر العقم الآن على ما يصل إلى 15٪ من الأزواج في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم، ويتزايد العدد كل عام، في حين أن مشاكل الخصوبة يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة، يمكن العثور على الإجابة في بعض الأحيان في الخيارات التي تتخذها كل يوم، يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من العوامل على الخصوبة لدى كل من الذكور والإناث، ويمكن أن تكون هذه العوامل ناجمة عن عادات نمط الحياة التي يحتاجون إلى تغييرها، إليك بعض العادات التي يمكن أن تعرض رغبتك في أن تصبح أحد الوالدين للخطر، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".يمكن أن يؤثر التدخين على خصوبة كل من الرجال والنساء، يمكن أن يؤدي إلى ظهور مبكر لانقطاع الطمث لدى النساء وانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال لذلك، فإن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأفضل.

2. قلة النوم عادة ما تتأثر أنماط النوم بإيقاع الجسم اليومي ، المسؤول عن إنتاج الهرمونات طوال اليوم ، هناك معدلات أعلى من العقم والإجهاض بين النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية أو يسهرن حتى وقت متأخر، يمكن تحسين مستويات هرمون البروجسترون، والإستروجين، واللبتين، والهرمون المنبه للجريب (FSH)، وكلها ضرورية للحمل، عن طريق الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.



3. الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤثر تناول القهوة على قدرة الرجل على إنتاج الحيوانات المنوية، التداعيات أسوأ على النساء، يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض ويكون أكثر خطورة على النساء اللواتي يعانين من العقم، بالإضافة إلى ذلك ، قد يساهم الاستهلاك المفرط للكافيين في تأخر الحمل، نتيجة لذلك ، يُنصح بالحد من تناول الكافيين اليومي بما لا يزيد عن 250 مجم، يوصي أخصائيو الغدد الصماء الإنجابية حاليًا بهذا للأزواج الذين يواجهون صعوبة في الحمل.