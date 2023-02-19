قوافل للتوعية بخطورة الوصلات الخلسة والتعدى على خطوط مياه الشرب بالفيوم

نظمت إدارتا التوعية والمشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، قافلة مائية تضمنت ندوة توعوية عن طرق ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على قطرة ماء من الإهدار والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والحفاظ على مواردنا المائية من التلوث.

كما تضمنت القافلة ورشة تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة وتنفيذ حملة طرق أبواب وتوعية المواطنين بخطورة الوصلات الخلسة والتعدى على خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى، وتوعية المواطنين بالقطع الموفرة للمياه، كأحد أهم طرق ترشيد استهلاك المياه حيث تقوم بتوفير حوالى نصف كمية المياه المهدرة والمحافظه على مصادرنا المائية من التلوث، كما تم خلال القافلة استطلاع رأى للمواطنين للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة من الشركة للمواطنين، والاستماع لشكواهم وتوعيتهم بطرق وأليات التواصل مع الشركة فى حالة الشكاوى والاستفسارت.

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أهمية تواصل حملات التوعية المائية لرفع وعى المواطنين وتغيير مفاهيم الثقافة المائية وأن مشروعات البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى هى فى الأساس لخدمة المواطنين مما يستوجب على المواطن الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة لحماية ممتلكاتها والعمل على النهوض بها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة.

وكان كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 67 من العاملين بالشركة لبلوغهم السن القانونى للمعاش وأسر المتوفيين وذلك فى احتفالية نظمتها الشركة اليوم بمحطة مياه العزب الجديدة بحضور المهندس سامى غالى رئيس قطاع مياه الشرب - الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل -رفاعى عثمان رئيس القطاع التجارى - سامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية - اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الامن والاستاذ أشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.