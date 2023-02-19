قطع المياه ببعض مناطق المنزلة بالدقهلية وضعف الضغوط بالمطرية 9 ساعات.. الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الأربعاء الموافق 2023/2/22، لمدة 9 ساعات بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك بكلًا من: مدينة المنزلة، والفروسات، والعامرة، والجديدة، والطويل، والعزيزة، كما تضعف الضغوط بمدينة المطرية.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال الصيانة الدورية، وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة، والأمر الذى يتطلب إيقاف المرفق خلال فترة الأعمال.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.