قرار حكومى بتحديد اللجنة العليا نسب تعويضات الفترة من مارس 2022 حتى يناير 2023

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد اللجنة العليا للتعويضات، أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

ونشرت الجريدة قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لهات، بتقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.