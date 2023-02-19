في حضور وزراء الشباب والقوى العاملة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية.. أبو هشيمة يسلم جوائز الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة

أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة الجديدة حفل توزيع جوائز الموسم الثاني من مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور.

جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والوزير حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر والسيدة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومستشاري الوزراء ومعاونيهم.

وصلت جوائز الموسم الثاني من مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة إلى ما يزيد عن ٦ مليون جنيه، لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم المستقلة القائمة على الابتكار والإبداع.

وأكد أبو هشيمة أن الأفكار التي تقدمت للمسابقة في موسمها الثاني وصلت لاكثر من ٦٥٠٠ فكرة، ومعظمها مبتكرة وتبعث الطمأنينة على مستوى الإبداع لدى الشباب المصري، معلنا عن مفاجأة عن منحه جوائز لجميع الأفكار التي وصلت للمرحلة النهائية، وإعلانه عن مضاعفة الجوائز في الموسم الثالث من المسابقة والتي تنطلق في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار أبوهشيمة إلى أن الدولة تدعم بكل قوة التوجه نحو ريادة الأعمال فضلا عن الدعم المقدم من المجتمع المدني والقطاع الخاص، الأمر الذي يستوجب تفاعل الشباب والاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة في شكل تمويل وتدريب للشباب من أجل تأسيس مشروعاتهم المستقلة.