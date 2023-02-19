اليوم السابع
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الأحد، 19 فبراير 2023 06:06 م
أكرم القصاص
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فلسطين تستنكر اعتداء المُستوطنين على مسجد بالبلدة القديمة بالخليل

الأحد، 19 فبراير 2023 05:33 م
فلسطين تستنكر اعتداء المُستوطنين على مسجد بالبلدة القديمة بالخليل قاضي قضاة فلسطين الشيخ محمود الهباش
أ ش أ

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استنكر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشيخ محمود الهباش، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة بالبلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن، على يد مجموعات المستوطنين الإرهابية الجاثمة في قلب مدينة الخليل، ما أدى إلى تحطيم نوافذه ودمار في مرافقه والباحة الخارجية له. 


وأكد الهباش، في بيان صحفي، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الحرب المسعورة التي تشنها دولة الاحتلال بأذرعها الأمنية والاستيطانية على المقدسات والمساجد ودور العبادة، وخاصة في مدينتي القدس والخليل، ضمن مخطط لتغيير وطمس ملامح وسمات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية، تمهيداً لفرض مخطط التهويد الذي يستهدف المدينتين على وجه الخصوص. 


وطالب قاضي القضاة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة "اليونسكو"، بالوقوف أمام التزاماتها تجاه ما تتعرض له مقدساتنا وأماكن عبادتنا، وهي التي أكدت في أكثر من قرار على إسلامية وعروبة مدينتي القدس والخليل، ولا حق لغير المسلمين بهما. 


كما طالب الهباش العالمين العربي والإسلامي بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة في فلسطين، ومساندة إخوانهم الفلسطينيين الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها ونيابة عنها ضد هذا الاحتلال المجرم، مؤكداً أن مسؤولية حماية فلسطين ومقدساتها هي واجب وتكليف رباني للأمة الإسلامية جمعاء، وليس للفلسطينيين فقط، الذين شرفهم الله بأن يكونوا رأس الحربة في الدفاع عن عقيدة الإسلام ومقدسات المسلمين، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي بالخليل، مساجد فلسطين كافة.


فلسطين

محمود الهباش

الاحتلال الإسرائيلي

المستوطنون الإسرائيليون

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

مدينة الخليل



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