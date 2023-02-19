طلاب جامعة القناة يُشاركون وفود 27 جامعة عربية بـ"القائد العربى".. صور

شارك وفد طلاب جامعة قناة السويس بفعاليات البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى الذى أُقيم بالأقصر بتنظيم معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد "مندور" أهمية التعاون العربى المُشترك فى إعداد جيل من الشباب العربى قادرون على تحمل المسئولية، فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج التدريبى لإعداد القائد العربى جاء بمشاركة 27 دولة عربية سعياً إلى تعزيز مكانة الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية فى مختلف المجالات.

ضم الوفد الطلابى لجامعة قناة السويس كل من الطالب كريم عبد البارى رئيس إتحاد الجامعة، والطالبه نشوه أحمد على رئيس إتحاد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والطالب محمد خالد لطفى أمين مساعد اللجنة العلميه لإتحاد طلاب الجامعة والطالبة رحمه وليد أحمد نائب رئيس إتحاد كلية الألسن والطالب محمد ماهر أحمد من كلية التربية الرياضية.

تأتى المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة، أشرف على الوفد محمد نبيل الذى أوضح أن المشاركة كانت متميزة، حيث تبادل الطلاب الخبرات وثقافات متنوعة تمثل 27 دولة عربية.

جدير بالذكر تنظيم هذا البرنامج يأتى تماشيًا مع توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتعظيم الإستفادة والتعاون المُشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية من منطلق مسؤولية المعهد بإعداد الكوادر الشبابية العربية المؤهلة، حيث قام الطلاب بتنفيذ نموذج مُحاكاة لإجتماع المجلس التنفيذى الثانى للدورة (54) لاتحاد الجامعات العربية، وقام الطالب كريم عبد البارى من جامعة قناة السويس بتنفيذ دور أمين عام الإتحاد.