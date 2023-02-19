طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح بمراكز ومدن المحافظة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، سطوع أشعة الشمس ونشاط خفيف للرياح بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.



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