اعرف أسعار دخول شواطئ الإسكندرية منها 8 مجانية.. للتمشية والصيد فى الشتاء

شهدت محافظة الإسكندرية استقرارا نسبيا فى حالة الطقس، مع توقف الأمطار وسطوع الشمس، بالإضافة إلى الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، وهو ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ التى ضربت الإسكندرية منذ بداية شهر أمشير فى 8 فبراير، من الأمطار الغزيرة والرياح والصقيع.

ومع الاستقرار فى حالة الطقس التى قد تستمر لعدة أيام، أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استقبال الوافدين والزائرين، كما أكدت استمرار دخول الشواطئ المجانية والعامة بالمجان طوال فصل الشتاء، وعددها 8 شواطئ وهى:

1- شاطئ المندرة المجانى

2- شاطئ ميامى

3- شاطئ السرايا

4- شاطئ جليم العام

5- شاطئ الأنفوشى المجانى

6- شاطئ المكس العام

7- شاطئ شهر العسل العام

8- شاطئ الهانوفيل العام

أما عن أسعار الشواطئ السياحية والمميزة بالإسكندرية فنستعرض أسعارها فى الشتاء وهى:

1- شاطئ طاحونة المندرة "السياحى" كان سعر تذكرة الدخول 25 جنيها وأصبح 15 جنيها.

2- شاطئ وانلي "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 جنيها وأصبح 10 جنيهات.

3- شاطئ العصافرة "الخدمة لمن يطلبها" كان سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات وأصبح 5.

4- شاطئ ميرامار الأوسط "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 جنيها وأصبح 10.

5- شاطئ إدوارد الخراط "الخدمة لمن يطلبها" كان سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات أصبح 5.

6- شاطئ الفنار "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 جنيهات وأصبح 10.

7- شاطئ أبوهيف "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 جنيهات أصبح 10.

8- شاطئ إسحاق حلمى "المميز" كان سعر تذكرة الدخول 15 جنيها وأصبح 10.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فتح شواطئ الإسكندرية لعشاق الشتاء بالمجان، للتمتع بالأجواء الخريفية والشتوية على شواطئ الإسكندرية الساحرة، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بفتح الشواطئ العامة بالمحافظة بالمجان، وتقرر فتح أبواب الشواطئ العامة بالإسكندرية منذ بداية شهر نوفمبر الماضى وطوال أشهر الشتاء حتى أبريل العام المقبل.